Üsküdar'da 3 katlı binada patlama
Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.