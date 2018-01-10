Üsküdar'da denizle kara birleşmeyecek

10 Ocak 2018

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar'da meydan çalışmasının devam ettiğini, bu çalışmalara paralel altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yoğun yağışlarda Üsküdar sahilinin su altında kalması sorununu ortadan kaldıracak altyapı çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Türkmen, şöyle konuştu:

"Üsküdar'da denizle kara birleşti, şeklinde haberlere yansıyan manzara, meydan ve şu anda devam eden yağmur suyu kanal çalışması tamamlandığında ortadan kalkacak. Şu anda gördüğünüz bu hatta iki kanal çalışmamız var. Biri 2 metre çapında yağmur suyu kanalı, diğer ise 1 metre çapında atık su kanalı. Bu çalışma sahile kadar devam edecek. Yağmur suyu yerin altından açtığımız kanallarla denize akacak. Çalışmaları 2018'in ilk yarısında tamamlamış olacağız ve denizle kara artık birleşmeyecek."

Harem'den Beylerbeyi'ne yaya ve bisiklet yolu

Üsküdar'da Harem-Üsküdar sahil, Üsküdar-Beylerbeyi sahil ve meydan düzenlemesi olmak üzere üç aşamalı bir çalışmanın sürdüğünü aktaran Türkmen, şu bilgileri verdi:

"Her üç projemizde de çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah üç projeyi de aynı anda bitirmiş olacağız. Harem'den başlayan ve Beylerbeyi'ne kadar süren çalışmada kesintisiz yaya yolu, kesintisiz bisiklet yolu ve kesintisiz araç yolu şeklinde olacak. Üsküdar ana meydanda ise deniz tarafına doğru biraz büyütüyoruz. Denize doğru 13-14 bin metrekarelik kazıklı teras sistemi yapılıyor. Üsküdar meydanı, eski belediye binamız, katlı otopark ve aradaki iş merkezlerini de içerisine alan Mimar Sinan Meydanı çalışmalarına da şubat ayında başlayacağız. Mimar Sinan Meydanı çevresindeki istimlak problemi de acele kamulaştırma yoluyla çözüldü. Bu ay sonu itibarıyla tahliyeler gerçekleşecek. Burada meydanın altına bin araçlık otopark yapacağız."

"Camide bir milim sıkıntı yok"

Türkmen, kazıklı teras çalışmaları sırasında Şemsi Ahmet Paşa Camisi'nin bahçe duvarlarının zarar gördüğü yönündeki haberleri de yalanlayarak, "Cami her bir köşesinden elektronik cihazlarla takip altında. Bir milim dahi sıkıntı yok. Olsa zaten projeyi durdururuz. Camiye kadar olan kısımdaki kazık çakma işlemi de durduruldu. Diğer bölümler devam ediyor." diye konuştu.