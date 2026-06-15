Üsküdar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi ne zaman sona erecek?
Üsküdar'da su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar susuzluk nedeniyle zorluk yaşarken su kesintisinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. İstanbul'un en eski yerleşimlerinden biri olan Üsküdar'da yaşayanlar "Üsküdar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek" sorusunu hızlandırdı.
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İstanbul'da zaman zaman su kesintisi yaşanırken bugün Üsküdar'a öğlen saatlerinden itibaren su verilemedi. Birkaç saattir susuzluk çeken ilçenin sakinleri sorunun ne zaman giderileceğini araştırıyor. İşte "Üsküdar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek" sorusunun yanıtı...
Üsküdar'da sular ne zaman gelecek?
Üsküdar'ın tüm mahallelerine su verilemezken İSKİ bilgilendirmesine göre sular saat 20.00'de gelecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ