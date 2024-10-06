Üsküdar'da yol çöktü: Bir bina boşaltıldı
Üsküdar'da inşaat istinat duvarının yol ile birlikte çökmesi sonucu bölgedeki bir bina boşaltıldı, sokak kullanıma kapatıldı.
Haber Merkezi
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Küçüksu Mahallesi Tüylüoğlu Sokak'taki bir inşaatın istinat duvarı yol ile birlikte çöktü. Bunun üzerine sokakta bulunan bir bina tedbiren boşaltıldı.
Çökmeyle birlikte su borusunun patlaması nedeniyle bölgede su kesintisi yapılarak sokak kullanıma kapatıldı.
Sokağa giriş çıkışlar demir bariyerlerle kapatılırken, emniyet ekiplerinin olay yerindeki bekleyişi sürüyor.