'Uskumru' diye satıyorlardı... Gerçek denetimde ortaya çıktı

Sosyal medyada Bandırma'daki bir balık halinde tezgahlarda "uskumru" adıyla satılan küçük boy balıkların gerçekte "kolyoz" olduğuna ilişkin paylaşımlar yapılınca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Zabıta Amirliği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. E

Yapılan kontrollerde tüketiciyi yanıltıcı etiketlerin bulunduğu 4 tezgahta düzenleme yapılarak ürünlerin gerçek adı olan "kolyoz" etiketiyle satışa sunulması sağlandı. Ayrıca denetim kapsamında, balıkların yasal boy ölçüleri de kontrol edildi.

Denetimlerde tür karışıklığına son verilirken, tezgâh fiyatlarında herhangi bir müdahale yapılmadı. Yetkililer, balık fiyatlarının "serbest piyasa koşulları" çerçevesinde şekillendiğini ifade etti.