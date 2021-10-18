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Usta gazeteci Sami Kohen hayatını kaybetti

Yazar Sami Kohen 93 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Gazeteci Hakan Çelik, Twitter hesabından Kohen'in ölüm haberini duyurdu.

Çelik şu mesajı yayınladı:

"Değerli büyüğümüz Sami Kohen'in ailesine, yakınlarına, Milliyet Gazetesi'ne başsağlığı dilerim. Çok önemli analizler, faydalı kitaplar ve çok güzel hatıralar bıraktı. Dostluğunu asla unutmayacağım ve kendisini daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağım."

Sami Kohen, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

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