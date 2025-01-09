Usta kalem Selim İleri'nin cenaze programı açıklandı

75 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri'nin cenaze programı belli oldu.

Yazar Selim İleri için 10 Ocak Cuma günü saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlenecek. Törenin ardından İleri, Vaniköy Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Usta isim, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu. Dün sabah saatlerinde rahatsızlanmasının ardından İstanbul Mecidiyeköy'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. İleri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dört yıl önce de yüksek tansiyona bağlı olarak İleri'nin beyninde damar tıkanıklığı oluşmuş ve tedavi görmüştü.

Selim İleri kimdir?

Türk edebiyatının usta kalemi "Dostlukların Son Günü", "Uzak Hep Uzak" ve "Yaşarken ve Ölürken"in de aralarında olduğu birçok roman, deneme, anı ve senaryoyu kaleme aldı.

İleri, 30 Nisan 1949 tarihinde Kadıköy'de dünyaya geldi.

Atatürk Erkek Lisesi'ni bitiren (1968) Selim İleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenimini yarım bıraktı.

İlk romanı Destan Gönüller olan Selim İleri’nin edebî yaşamında dönüm noktalarından biri olan Her Gece Bodrum romanı 1976’da yayımlandı.

Dünya Gazetesi'nin sanat sayfasını (1979) ve 'Argos' dergisini yönetti. Çok sayıda dergi ve gazetede eleştiri ve inceleme yazıları ile öyküleri yayımlandı.

Usta yazar, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Selim İleri, oman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı, inceleme gibi edebiyatın farklı türlerinde nitelikli eser ortaya koydu.