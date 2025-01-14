Usta oyuncu Bedia Ener Öztep, hayatını kaybetti (Bedia Ener Öztep kimdir?)

Usta sanatçının vefat haberi, sosyal medya üzerinden “Hoşçakalın, ben melek oldum…” mesajı ile duyuruldu.

70 yaşında hayata ve sevenlerine veda eden usta sanatçının ölümü, büyük üzüntü yarattı. Öztep'in ölümüne ilişkin detaylar ise henüz bilinmiyor.

Bedia Ener Öztep kimdir?

Bedia Ener Öztep, 15 Haziran 1954’te İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlarda Bakırköy Halkevi’nde başladığı oyunculuk kariyeri, Şehir Tiyatroları’nda devam etti.

Sinema, dizi ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapan Bedia Ener Öztep, Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınmıştı. Binlerce masal ve hikaye seslendiren, Harry Potter serisinde Profesör McGonagall’ın dublajını yapan usta sanatçı son yıllarını Ankara’da geçirmiş ve gençlere oyunculuk dersleri vermişti.