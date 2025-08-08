Usta oyuncu Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti
Usta oyuncu Münir Özkul’un eşi Umman Özkul, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. 2018 yılında kaybettiğimiz Türk sinemasının duayen ismi Münir Özkul’un ardından sessiz bir yaşam süren Umman Özkul’un vefat haberini, kızı Güner Özkul duyurdu.
Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfı, Bizim Aile, Neşeli Günler gibi filmlerde rol alan Münir Özkul’un hayat arkadaşı olan Umman Özkul’un vefatı, sanat camiasında derin üzüntü yarattı.
Güner Özkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Babamın 40 yıllık yoldaşı, sevgili annem Umman (Altınay) ebediyete intikal etti,” ifadelerine yer verdi.
Cenaze töreninin detayları da netleşti. Umman Özkul, 8 Ağustos 2025 Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını takiben düzenlenecek törenin ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.