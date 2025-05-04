Usta oyuncu Necip Naşit Özcan hayatını kaybetti

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu 68 yaşındaki Naşit Özcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selim Naşit Özcan'ın oğlu, Adile Naşit'in ise yeğeni olan Necip Naşit Özcan, 27 Şubat'ta beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Özcan'ın vefatını oyuncu Erhan Yazıcıoğlu "Naşit'i de kaybettik. Hızla eksiliyoruz. Çok üzgünüm" sözleriyle duyurdu.

Necip Naşit Özcan kimdir?

Ünlü oyuncu Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan Necip Naşit Özcan; 1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğdu. 1971'de Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı 'Ben Çalmadım' adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıktı.

1979-80 döneminde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda tiyatro eğitimi aldı.

Akbank Çocuk Tiyatrosu, Nejat Uygur Tiyatrosu, Şan Müzikholü, Abdullah Şahin Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev aldı.

Çeşitli TV, sinema ve reklam filmlerinde rol alan Naşit Özcan, tiyatronun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yaptı.

2014-2015 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide 9. sezon başından 247. bölüme kadar rol aldı.