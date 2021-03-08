Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Rasim Öztekin kimdir?

14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Rasim Öztekin, Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

Oyuncu Pelin Öztekin'in babası olan usta oyuncu, ilk sahne deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ile Nöbetçi Tiyatro’da yaşadı.

Profesyonel olarak tiyatro sanatçılığına Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda başlayan Öztekin, 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu Ferhan Şensoy'dan devraldı, 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretti.