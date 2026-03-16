Usta sanatçı Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı, Orhan Gencebay'ın sağlık durumu son dakika

Türk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay, yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı hastanede tedavi altına alınan sanatçının sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Tedavisi sürüyor

Hastanede gözetim altında tutulan Gencebay'ın tedavisinin devam ettiği ifade edildi. Sanatçının eşi Sevim Emre başta olmak üzere ailesi ve yakınlarının da bu süreçte kendisini yalnız bırakmadığı belirtildi.