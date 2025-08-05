Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden, kariyerinde 'Altın Plak' başta olmak üzere birçok ödül kazanan Selçuk Alagöz'den acı haber geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki sanatçı, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bugün hayatını kaybeden Alagöz'ün vefat haberini kızı Banu Alagöz sosyal medya hesabından duyurdu.

Banu Alagöz yaptığı paylaşımda, "Bugün 11.50'de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Selçuk Alagöz kimdir?

Türk pop müziğine damga vuran isimler arasında yer alan Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944'te İstanbul'da doğdu.

Müzik hayatına 20 yaşında Erol Büyükburç'un orkestrasında başlayan Alagöz, 1965'te Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen ‘Altın Mikrofon' yarışmasında ‘Kemerin Naftaları' adlı şarkısıyla finale kaldı.

'Her Şey Bitmiştir Artık', 'Aşkın Gözü Kör Mü', 'Dibi Dibi Da' gibi eserleriyle tanınan Selçuk Alagöz, müzik hayatı boyunca ‘Altın Plak' da dahil olmak üzere pek çok ödüle değer görüldü.

Selçuk Alagöz, 1980'li yıllarda kardeşleri Rana, Ali ve Nilüfer Alagöz ile birlikte sahne aldı ve farklı dillerde şarkılar söyledi.