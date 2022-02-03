Usta: Türkiye enflasyonda Venezuela’nın, Lübnan’ın, Suriye’nin liginde

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son enflasyon verilerini değerlendirdi.

Usta’nın konuşmasından öne çıkan satır başları şunlar:

“Aylık olarak tüketici enflasyonu yüzde 11,1 geldi. Yıllık olarak da enflasyon 48,69’a çıktı. Bu çok yüksek bir enflasyon. Adalet ve Kalkınma Partisi, devraldığından çok daha yüksek bir şekilde, enflasyonu çok yüksek bir noktaya getirdi. Son iki aydaki, aralık ve ocak ayındaki enflasyon oranı ise yüzde 26,2 oldu. Emeklilere ve memurlara yapılan zamların tamamı, son iki aylık enflasyonla gitmiş oldu. Bundan sonrasında memurlar keseden yiyecekler.

Üretici açısından baktığımızda, burada da çok yüksek bir enflasyon görüyoruz. Muhtemelen üç haneli olmamasına özen göstermiş Türkiye İstatistik Kurumu. Yıllık enflasyon yüzde 93,5. Bu enflasyon rakamları, zannediyorum son 30 yılın en yüksek rakamları. Bağımsız akademisyenler var, onlar da bir enflasyon hesabı yapıyorlar. Onlar, geçen ayda ‘yüzde 83’ demişlerdi yıllık enflasyona, şimdi de ‘yüzde 115’ diyorlar. Burada ENAG’ın rakamlarını da dikkate almak gerekiyor. Orada enflasyon yüzde 115.

"Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyonu"

Hükümet kanadı ve onun medyası sürekli bir şey söylüyor. ‘Enflasyon bütün dünyada yükseliyor’ şeklinde birtakım hususları dile getiriyorlar. Enflasyonda bir yükselme var ama bizim konuştuğumuz enflasyonlar değil. Yani dünyanın konuştuğu enflasyonlar, bizim konuştuğumuz enflasyonların onda biri mertebesinde bir enflasyondur. ‘Dünyada enflasyon var’ deniliyor; mesela Endonezya bizim sınıfımızda bir ülke, 1,9’muş geçen ay yıllık enflasyonu. Yani bizde yüzde 49 olan, şu anda yüzde 2,2’ye çıkmış. Fransa’da 2,8’miş, 2,9’a çıkmış yıllık enflasyon. Bunlar G-20 ülkeleri. İtalya 3,9’muş, 4,8’e çıkmış. Almanya’da 5,3’müş, 4,9’a inmiş. Almanya’da bir düşüş trendine girmiş enflasyon. Bunlar, aylık değil yıllık enflasyon. Euro bölgesinin toplamında ise enflasyon yıllık bazda 5,1. Bizim şu anda maruz kaldığımız çok fevkalade yüksek enflasyon rakamları, dünyada olan enflasyon rakamları değil. Bu, Türkiye’nin kendi beceriksizliklerinden kaynaklanan enflasyon rakamlarıdır. Kötü yönetimdir. Bu, Erdoğan yönetiminin Türkiye’yi maruz bıraktığı enflasyondur. Aslında bizim ligimiz belli oldu, enflasyon açısından da ekonomi açısından da. Enflasyonu bizden yüksek olan ülkeler var. Venezuela bir tanesi; borçlarını ödeyemeyen, hatta bir ara enflasyonu milyona kadar çıkmış. Yani sabah bir çuval parayla evinizden çıkıyorsunuz, akşam gelirken bir tane ekmek alamıyorsunuz. Bu ülkenin ligine geldi artık Türkiye. Başka ne var bu ligde; Sudan var, Lübnan var, Suriye var, Surinam var, Zimbabve var ve Arjantin var. Şu anda biz Arjantin’e yaklaştık. Arjantin’in ocak ayı rakamı bizim altımızda olabilir. Arjantin’in bile, -ki Arjantin borçlarını ödeyemez durumda olan bir ülkedir- durumu bizden daha iyidir. Erdoğan’ın 20 yılın sonunda Türkiye’yi getirdiği nokta burasıdır. Türkiye’nin ekonomideki, enflasyondaki ligi, Venezuela’nın, Lübnan’ın, Suriye’nin olduğu ligdir. Normal bir ülkenin neredeyse -yani yüzde 2 dersek gelişmiş ülkelerde enflasyon- 25 katı enflasyon var Türkiye’de. Gelişmiş ekonomilerin de en az 10-12 katı kadar enflasyonu Türkiye’ye yaşattı Sayın Erdoğan kötü yönetimiyle. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı enflasyonunu bize yaşattılar.

"Bundan sonra yokluğu göreceğiz"

Bu enflasyon bundan sonra ne tür sonuçlar doğuracak buna bakmamız gerekiyor. Enflasyon en çok dar ve sabit gelirli kesimi ezer. Alım gücünü daha fazla düşürecek. Bundan sonra bunun zorluğunu, yoksulluğu göreceğiz. İkinci etkisi; kur üzerinde etki yapacak… Kur-enflasyon sarmalanın içerisine Türkiye’yi bu beceriksiz iktidar sokmuş oldu. Şu anda Türkiye’de enflasyon ile mücadele edilmiyor. Halbuki enflasyon en büyük istikrarsızlık kalemidir. Yani fiyat istikrarını sağlayamayan ekonomi hiçbir istikrarı sağlayamaz. Bu kadar önemli bir konu ortada dururken bununla ilgili hiçbir mücadele programının olmaması kabul edilebilir bir şey değildir. Hiçbir ülkede bu olmaz, demokratik ülkede de bu olmaz, krallıkla yönetilen ülkelerde de olmaz.”

"Daha da hızlanacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Enflasyonda yüzde 50 seviyelerini göreceğimizi düşünmüyorum. Umarım yanılmam.” açıklaması sorulan Usta, şu yanıtı verdi:

"Ben, Hazine ve Maliye Bakanı'nın artık söylediği hiçbir şeyi ciddiye almıyorum. Bir defa teknik olarak bir şeyi izah etmesi gerekir. O makam, öyle sloganvari bir şeyler söylenecek bir makam değildir. Böyle pırıltılarla, ‘gözümüzü altı ay kapatalım’… Altı ay gözümüzü kapattık, daha ikinci ayında yüzde 50 enflasyona geldi Türkiye. Bu da TÜİK rakamı. Dolayısıyla Bakan Nebati’nin söylediği şeyleri çok ciddiye almamak lazım. Daha ‘Nisanda 50’yi görürüz’ diyordu, şu anda 48,7’yi Türkiye gördü. Önümüzdeki aylarda da biz, enflasyonun en azından birkaç ay daha, kurun böyle kalması durumunda en yüksek noktayı görmediğimizi ifade etmek istiyorum. Enflasyon daha da hızlanacak önümüzdeki aylarda. Ama daha kötüsü şu, enflasyon böyle hızlı gidince sizin paranız da dolar ve diğer bütün paralar karşısında değer kaybetmeye başlıyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonun bu şekilde gitmesi, kur üzerinde bu sefer baskı yapacak. Kuru yukarı doğru çekecek. Kur enflasyonu, enflasyon kuru derken bunu kıracak bir program uygulanmadığı sürece Türkiye çok hızlı bir enflasyona gidecek. Kur bu seviyede kalmış olsa bile en yükseği görmedik, ama enflasyonun kur üzerindeki etkisiyle birlikte zaten bu hızlanacak. Göreceksiniz, birkaç ay sonra sayın Nebati’nin de sayın Erdoğan’ın da ‘Yıl sonuna kadar en yükseğini göreceğiz’ şeklinde birtakım beyanatları olacaktır. Her defasında iki üç ay attıra attıra gidiyoruz. Bir program uygulamadığınız sürece yüksek enflasyondan kaçmanız mümkün değil." (ANKA)