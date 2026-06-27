USTAYA VEDA... KADİR İNANIR CENAZAE PROGRAMI: İnanır'ın cenaze töreni nerede, ne zaman, saat kaçta yapılacak? Usta sanatçı nereye defnedilecek?

Ustaya veda... KADİR İNANIR CENAZAE PROGRAMI: İnanır'ın cenaze töreni nerede, ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Kadir İnanır 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçı uzun zamandır hayata direndi fakat dün akşam hayatını kaybetti.. 7'den 70'e sevenleri hüzne boğulurken sanatçının cenaze programının ayrıntıları merak ediliyor.
Yeşilçam'ın ünlü jönü Kadir İnanır, uzun süren tedaviye yanıt veremeyince dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sevenler sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmak istemezken cenaze programı araştırılıyor. Binerce kişi "İnanır'ın cenaze töreni nerede, ne zaman, saat kaçta yapılacak" diye soruyor.
Kadir İnanır cenaze programı
Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, 28 Haziran Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.
Kadir İnanır için düzenlenecek veda töreni, saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Daha önce Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacağı duyurulan törenin yeri sonradan değiştirildi.
Törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. İnanır'ın cenazesi, namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Defin töreninin ardından Akatlar Kültür Merkezi’nde taziyeler kabul edilecek.