USTİS, sağlık turizminin MR’ını çekecek

USTİS'ten yapılan açıklamaya göre, sağlık turizmcilerini tek bir çatı altında birleştirmek için kurulan sendika, sağlık turizmi sektörünün MR’ını çekmek için yola çıktı.

En ücra köye kadar sağlık turizmine konu olacak işletme ve doğal kaynakları tespit ederek Türkiye sağlık turizmi sektörünün envanterini çıkarmak isteyen USTİS, Sağlık Turizmi Master Planı kapsamında 5 ili pilot bölge olarak belirledi. Bu kapsamda ilk olarak Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova’yı kapsayan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ardından da Yalova Valiliği ziyareti gerçekleştirildi. USTİS Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Tarcan liderliğindeki heyette, USTİS Başkan Vekili ve TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Tulpar, Genel Sekreter Dr. Mesut İnan, Denetleme Kurulu Başkanı Hamdi Ceylan, Denetleme Kurulu Üyesi Gürkan Özer ve USTİS Başkan Danışmanı Uğur Aslan yer aldı.

HEDEF DÜNYADA İLK ÜÇE GİRMEK

Heyet, başta Yalova olmak üzere söz konusu beş şehrin sağlık turizmini geliştirmek amacıyla yapılacak sağlık turizmi master planı ile ilgili önce Yalova Vali Yardımcısı Bahattin Atçı ardından da Vali Muammer Erol ile bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Açıklamada Türkiye’de bu tür bir çalışmaya çok büyük ihtiyaç olduğunu belirten USTİS Başkanı Aslı Tarcan, şunları kaydetti:

"Türkiye, sağlık turizmi konusunda kendini oldukça önemli ölçüde geliştirmiş bir ülke. Sağlık turizminde dünyada ilk beş arasında gösterilen bir Türkiye var. Ancak biz hangi bölgede, hangi ilde, hangi ilçede hatta hangi köyde sağlık turizmine konu olacak işletme ve doğal kaynak olduğunu maalesef bilmiyoruz. Dünya ile rekabet etmek istiyorsak, elimizde hangi kaynakların olduğunu bilmek zorundayız. Bu amaçla USTİS olarak Sağlık Turizmi Master Planı’nı hayata geçirmek için yola çıktık. Bu, uzun soluklu bir çalışma. Bu çalışma sonuçlandığı zaman sektör oyuncuları olarak elimizde ne tür kaynakların olduğunu net olarak biliyor olacağız. Böylece sağlık turizmi konusunda daha sağlıklı kararlar vererek daha sağlıklı sonuçlara ulaşmamız mümkün olacak. Bu çalışmayı, dünya sağlık turizmi liginde bizi ilk üçe taşıyacak olan önemli bir basamak olarak görüyoruz."

Yalova Valisi Muammer Erol da USTİS’e her konuda destek olmaya hazır olduklarını belirterek, “Türkiye özellikle saç ekimi ile sağlık turizminde ismini duyurdu. Bunun yanında geriatriden, by-pass ameliyatına, göz tedavisinden diş protezine kadar birçok konu sağlık turizmi kapsamına giriyor. Kısacası insan sağlığı ile ilgili her şey sağlık turizminin konusu. Yalova da özellikle KOAH hastaları ve romatizmal sorunlar konusunda çok önemli bir öneme sahip olan termal turizmde ciddi bir merkez. Kaplıcalarımızın faydaları tüm dünya tarafından biliniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmeler sonunda kısa bir süre içinde Yalova’da Sağlık Turizmi Çalıştayı yapılmasına karar verildi.