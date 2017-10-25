Usülsüz engelli raporuyla araç alan 8 kişi yakalandı

25 Ekim 2017

Bir ihbarı değerlendiren Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin heyet raporu vermeye yetkili bir hastanenin bilgi sistemlerine sızarak usulsüz "engelli sağlık kurulu raporu" düzenlediklerini tespit etti.

Bunun üzerine Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu, zanlıların, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimli yüksek modelli otomobilleri satın alıp devleti zarara uğrattıkları ayrıca devletin engellilere tanıdığı bazı haklardan usulsüz olarak yararlandıkları ya da bazı kişilerin yararlanmasını sağladığı belirlendi.

Polis 91 kişinin ifadesini aldı

Bu süreçte polis ekipleri, 63'ü şüpheli 91 kişinin ifadesini alındı. Yaklaşık 5 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alının zanlılara yönelik Ağrı ve 2 ayrı şehirde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, T.A, E.İ, C.G, M.Ö, M.D, Ö.A, S.Ş. ve Ö.A gözaltına alındı, çok sayıda usulsüz düzenlenmiş özürlü sağlık kurulu raporu ve 40 lüks otomobil ele geçirildi.

Kaynak: AA