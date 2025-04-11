Usulsüz vatandaşlık çetesine operasyon! 11 kişi tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada tespit edilen şüpheliler tarafından, maddi menfaat temin etmek için yabancı uyruklu kişilere usulsüz olarak Türk vatandaşlığı kazandırmak amacıyla muvazaalı gayrimenkul satışına ilişkin 15 eylem gerçekleştirildiği belirlendi.

3 milyon 750 bin dolar nerede?

İstanbul ve Tekirdağ'da yapılan işlemlerle 77 kişinin usulsüz olarak Türk vatandaşlığı kazandığı, gayrimenkul satışları kapsamında ülkeye 3 milyon 750 bin dolar döviz girişi olması gerekirken, muvazaalı satışlar dolayısıyla bu paranın Türkiye piyasasına girmediği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 11'i Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.