Üşümezsoy, 'en rahat uyuyabileceğim şehir' dedi ve açıkladı!

23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremleri de nokta atışı tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çekici bir yorum daha geldi.

Deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceği şehrin İstanbul olduğunu ifade eden Prof. Dr. Üşümezsoy, şehirde kırılacak fayın olmadığını kaydetti.

"O fay tehlikesini yitirmiş gibi duruyor"

Show Haber'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'de kırılmayan fayın Sındırgı'da yer aldığını, depremin ardından faydaki tehlikenin geçtiğini şöyle anlattı:

"Kırılmayan kesim Sındırgı'ydı. Orada olan deprem söz konusu oldu. O bölgede o fay tehlikesini yitirmiş gibi duruyor. Zaten başından beri söylediğim nokta. Ben burada Simav'daki depremlerden dolayı oluşan bir hikayeyi ortaya koymuştum."

Manisa'daki fayı işaret etti

Türkiye'deki tehlikeli faylara yönelik de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Üşümezsoy, Manisa'ya dikkat çekerek, "Manisa üzerinde Sipil Dağı'nın kuzey kenarında olan bir fay var ama tehlikeli mi değil mi bilemem" dedi.

"Deprem korkusu olmadan uyuyabileceğim şehir..."

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da beklenen olası depreme ilişkin de "Bunu belki bin defa söyledim artık yoruldum o konuda. İstanbul'da kırılacak fay yok" değerlendirmesinde bulundu. Üşümezsoy ayrıca, "Bunları piyano kırılma hikayeleri var. O yüzden 100 yıl kırılmaz görünüyor" açıklamasında da bulundu.

Ünlü bilimn insanı, Türkiye'de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceği şehrin de İstanbul olduğunun altını çizdi.