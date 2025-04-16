UTTS için geri sayım başladı: Montaj için son tarih 30 Nisan!

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamındaki taşıt sahiplerine yönelik önemli bir uyarı geldi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı UTTS’ye geçiş yılı olarak belirlenirken, sistem kapsamındaki taşıtlar için yapılacak akaryakıt alımlarında kullanılacak TTB’lerin montajı için son tarihin 30 Nisan 2025 olduğu açıklandı.

Darphane tarafından yapılan açıklamada UTTS’ye geçiş sürecinde TTB montaj işlemlerinin büyük bir hızla devam ettiği ifade edildi. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca, 30 Nisan 2025 tarihine kadar montaj işlemleri tamamlanmamış taşıtlara ait akaryakıt harcamaları için düzenlenecek belgelerin Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 227’nci maddesi uyarınca hiç düzenlenmemiş sayılacağı ve UTTS kapsamında belgelendirilmeyen akaryakıt harcamalarının gider olarak gösterilemeyeceği belirtildi.

Cezai işlemler uygulanabilecek

Ayrıca UTTS kapsamındaki yükümlülüklerin belirtilen süre içerisinde yerine getirilmemesi durumunda ilgili mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde cezai müeyyideler uygulanabileceğinin altı çizildi.

TTB montaj işlemleri ülke çapındaki yetkili taşıt montaj firmaları tarafından büyük bir hızla gerçekleştirilirken; akaryakıt istasyonlarındaki pompa ünitelerinin UTTS’ye geçiş için hazır hale getirilmesine yönelik çalışmalarda da son aşamaya gelindi.

UTTS ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru için www.utts.gov.tr adresinin ve Darphane tarafından yapılan duyuru ve açıklamaların takip edilmesi tavsiye ediliyor.