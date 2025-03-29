UTTS'de kritik güncelleme! LPG’li araçlara ek süre, sıfır araçlara yeni muafiyet

Akaryakıt sektöründe şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı ekonomiyi önlemek amacıyla hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında, bireysel araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir düzenleme yapıldı. 29 Mart 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliğiyle, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren trafiğe çıkacak bireysel araçlara TTB taktırma zorunluluğu kaldırıldı.

Ancak, kiralama yoluyla edinilen, işletmeye dahil olan veya iş amaçlı kullanılan araçların en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar UTTS sistemine kayıt yaptırarak TTB montajını tamamlaması gerekiyor. Akaryakıt dağıtım şirketlerinin TTS programlarına kayıtlı taşıtlar içinse bu süre 1 Temmuz 2025 olarak belirlenmiş durumda.

Yeni düzenlemeyle LPG’li araçlara TTB taktırma ve akaryakıt istasyonlarındaki LPG adalarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) kurulumu süresi 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.

UTTS sayesinde akaryakıt alımı sırasında plaka bilgileri sisteme otomatik olarak aktarılacak, usulsüz belge düzenlenmesi önlenecek ve vergi kayıplarının önüne geçilecek. Sisteme kayıt yaptırmayan vergi mükellefleri, akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek.

Yetkililer, sahte internet sitelerine karşı uyarıda bulunarak, tüm kayıt işlemlerinin yalnızca resmî UTTS internet sitesi (utts.gov.tr) üzerinden yapılması gerektiğini belirtti.