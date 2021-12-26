UYAP Avukat Portalı'ndaki ücretsiz hizmet uzatıldı

UYAP Avukat Portalı'ndaki sorgulamalardan ücret alınmaması 1 Ocak 2023'e uzatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığınca "güven veren ve erişilebilir" adalet anlayışı kapsamında hayata geçirilen uygulamaların, hem vatandaşların hem yargı mensuplarının, yargı çalışanlarının ve avukatların adalete erişimini güçlendirdiği belirtildi.

Bu kapsamda bakanlık mühendislerince geliştirilen UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi ile avukatların, internet üzerinden sistemde vekaletleri bulunduğu dava dosyalarını inceleme, suret alma, evrak ekleme, dava açma, icra takibi başlatma, harç ödeme ve E-duruşmaya katılma imkanı buldukları hatırlatılan açıklamada, Resmi Gazete'de 19 Aralık 2018'de yayımlanan "Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun" kapsamında sorgulamalara ilişkin ücretin arttırılması veya azaltılması konusunda Adalet Bakanlığına yetki verildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün onayıyla, UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi'nden yapılacak sorgulamaların ve Merkezi Takip Sisteminin oluşturacağı iş yükünün gerçek ortamda tespiti ile kullanıcıların yeni arayüze alışarak sistemi yakından tanımalarının sağlanması amacıyla, kullanıcılardan gelen talepler de dikkate alınarak sorgulamalardan ücret alınmamasına ilişkin kararın bir kez daha uzatıldığı bildirildi.

Alınan kararla, dosya safahat bilgileri ile borçluya ait mal, hak ve alacak sorgulamalarından ücret alınmamasına ilişkin yeni süre 1 Ocak 2023 olarak belirlendi.