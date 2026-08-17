Uydu frekansları değişti mi? TV kanal uydu güncelleme frekansı nedir, nasıl yapılır?

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Uydu kanallarının frekansları değişti. Türksat 3A uydusu miadını doldururken kanallar Türksat 4A uydusuna taşındı. TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) destekli televizyonlar ve uydu alıcıları otomatik güncelleme yaparken TKGS desteği olmayan televizyonlarda ise manüel ayarlama gerekli... Peki, Uydu güncelleme frekansı nedir, nasıl yapılır?

TV kanal uydu güncelleme frekansı nedir?

Vatandaşların çanak antenlerini değiştirmesine veya anten yönünü yeniden ayarlamasına gerek olmayacak.

TKGS uyumlu yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında kanal listeleri otomatik güncellenecek.

TKGS uyumlu olmayan eski cihazlarda ise yayın aktarımından sonra manuel kanal taraması yapılması gerekecek.

Manuel tarama için 12380 MHz V / 27500 / FEC 3/4 ve 12423 MHz H / 30000 / FEC 3/4 frekansları kullanılacak.