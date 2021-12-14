Uysal: Suriye'de hatalarla iki büyük tarihi ve stratejik kırılmaya vesile olduk

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Genel Kurulu'nda, görüşülen Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları bütçe tekliflerinin aleyhine söz aldı.

DP Genel Başkanı Uysal'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Bir kötü yönetimin neticesini Meclisimiz her noktada yaşıyor. Belki de bir bütçenin başına gelecek en kötü şey, görüşüldüğü dönem içerisinde, ekonomideki altüst oluş dolayısıyla bütün faiz, döviz, enflasyonla ilgili baz aldığı öngörülerinin çökmesi sonrası âdeta bir usulü tamamlama işlemine dönüşmesidir. Bütün bu açılardan bakınca, iktidarımızın bugün Cumhurbaşkanlığı adına sunuş yapan başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Fuat Oktay, Ak Parti adına genel görüşmelerde değerlendirme yapan sayın Numan Kurtulmuş’un sözlerine bakınca bu 19 yılı âdeta tekzip eden beyanlarına rastladık.

Kurtulmuş, neredeyse HAS Parti Genel Başkanı olarak AKP'nin 19 yıldır uyguladığı ekonomi politikalarını esaslı bir şekilde eleştirerek bu zamana kadar uyguladığı yüksek faiz, düşük kur politikasıyla beraber bu ülkenin ucuz mal cenneti olduğunu kendileri ifade ettiler. Kendilerine 'Geçmiş arıyoruz' diyerek, 'Gömlek değiştiriyoruz' diyerek çıkılan yolda bugün, geçmişlerini de inkâr ettiklerini görüyoruz. Bir taraftan, işlerine gelince 'Ekonomide başarılıyız' diyeceksiniz, sonra, o dönemle ilgili görev yapan sayın Bakana 'Boş teneke' diyeceksiniz.

Sıfır denetim, sınırsız yetkiyle bugün geldiğimiz noktada hala birtakım mazeretlere sığınıldığını görüyorum. Bu vesileyle iki Bakanınıza da teşekkür etmek isterim, birisi, kendisinden önceki İçişleri Bakanı'nın evladının evinde çıkan para sayma makinelerini biz montaj diyorduk, biliyorduk. Kendisi teyit etti. İkincisi de yeni Maliye Bakanı olan bitenin dış güçlerle olmadığını ifade ettiler. O açıdan, bugün, birtakım hamasi söylemlerle bu çürümüşlüğü, bu yanlışları, şahsi birtakım tezleri neredeyse devletin ekonomi politikası hâline getirerek uygulamaları kendilerinin de hatalarının olduğunu ifade eder hale geldiler. O açıdan bakınca bugün, maalesef, dışarıdan içeriden baktığımızda istikametini kaybetmiş bir Türkiye fotoğrafı görüyoruz.

"Rusya, bugün bu ülkede kalıcı komşumuz haline gelmiştir"

Kudret kapasitemizi aşan, amaç araç uyumu olmayan politik tercihlerimizle, maalesef, özellikle Suriye'de hatalarla iki büyük tarihi ve stratejik kırılmaya vesile olduk. Birincisi, tercih edilen siyaset. 'Rejim değiştireceğiz' diyerek çıkılan yolda iktidar boşluğu doğması sebebiyle neredeyse bir PKK devletinin büyük ölçüde AKP'nin yanlış tercihleri dolayısıyla kuruluyor olduğunu görüyoruz.

İkinci büyük tarihi kırılma da sıcak denizlere inme hayali kuran Rusya, bugün bu ülkede kalıcı komşumuz haline gelmiştir ve çıkış garantilerini almadığı hiçbir değişime asla ve kata müsaade etmeyecektir.”