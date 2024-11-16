Uyuşturucu baronu Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı
Interpol tarafından aranan, Almanya'nın hakkında acil yakalama kararı çıkarttığı uyuşturucu baronu Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde ticaretinden aranan Daniel Sobotto'nun Kuyu-39 operasyonuyla İstanbul'da yakalandığını duyurdu.
Almanya tarafından hakkında 'acil yakalama' mesajı çıkarılan ve uluslararası seviyede aranan uyuşturucu baronu Daniel Sobotta Şişli'de yakayı ele verdi.
Kriptolu telefonla uyuşturucu ticareti
Sobotto'nun kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şüphelilerle iletişime geçip çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edildi.
Yerlikaya, paylaşımında "Uluslararası işbirliği, güvenlik güçlerimizin koordinasyonu, azmi ve kararlı duruşuyla kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz." ifadelerini kullandı.