Uyuşturucu kaçakçılarına darbe: Gümrüklerde 1,7 milyar TL’lik operasyon

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının başından bu yana yürütülen operasyonlarda uyuşturucu kaçakçılığına ağır darbe vurulduğunu açıkladı. Bakanlığa bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam piyasa değeri 1 milyar 697 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerin tamamı imha edildi

Açıklamaya göre; Gürbulak, Edirne, Kapıköy, Hamzabeyli ve İpsala gümrük kapıları ile Mersin Limanı, İstanbul ve Antalya havalimanlarında düzenlenen operasyonlarda 378,9 kilogram esrar, 225,5 kilogram metamfetamin, 280 bin adet metamfetamin hap, 17,4 kilogram sentetik hap, 7,6 kilogram afyon sakızı ve 3,1 kilogram kokain yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin tamamı imha edildi.

Şüpheliler adli makamlarda

Operasyonların, etkin risk analizi ve hedefleme çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilirken, şüpheli taşıt ve gönderilerin X-Ray sistemleri, temassız kontrol teknolojileri ve narkotik dedektör köpekler eşliğinde titizlikle denetlendiği vurgulandı. Yakalamalara ilişkin şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Bakanlık açıklamasında, Gümrükler Muhafaza Teşkilatı’nın 2025 yılında da 33,6 ton uyuşturucu ve 44,9 milyar TL değerinde kaçak madde ele geçirdiği hatırlatılarak, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.