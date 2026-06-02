Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ümit Karan tahliye edildi

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla hakkında dava açılan Karan, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ümit Karan'ın yargılandığı davanın ilk duruşması Çağlayan Adliyesi'nde görüldü.

Duruşmada Karan'ın savunması alınırken, tarafların beyanlarını değerlendiren mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme, eski futbolcunun yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetti.

10 yıla kadar hapis talep edilmişti

Hazırlanan iddianamede, Ümit Karan'ın söz konusu suçu zincirleme şekilde işlediği öne sürülerek hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Soruşturma sürecinde gözaltına alınan Karan'a Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Karan suçlamaları reddetmişti

Ümit Karan, iddianamede yer alan savunmasında hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Karan, "Ben herhangi bir şekilde hiçbir kıza uyuşturucu madde vermedim." ifadelerini kullandı.

Dosyada tanık olarak yer alan Ş.N.Ö. ise Karan'ın kendisine uyuşturucu verdiğini iddia etmişti.