Uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınan Polat çifti serbest bırakıldı
Engin Polat, eşi Dilan Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat ile Hazal Erdoğan hakkında, sosyal medyada paylaştıkları videoda uyuşturucu kullandıkları iddiası ile yapılan ihbarlar üzerine haklarında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Polat çifti serbest bırakıldı.
Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat çifti için yeni bir gelişme yaşadındı
Serbest bırakıldılar
Uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çifti, gerçekleştirilen işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Karar, Polat’ın avukatı Sevinç Horoz tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.