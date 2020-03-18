Uyuşturucu suçuna karışan araçları kamu kullanacak

18 Mart 2020

ANKARA(DÜNYA)-Adalet ve İçişleri Bakanlığı, Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında yönetmelikte değişiklik yaptı.

Buna göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna karıştığından bahisle el konulan araçlara geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilerek, kamunun kullanımına açılacak.

Sözkonusu araçlar için bu işlemler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının geçici kullanımına bırakılması durumunda yapılacak.

Bu araçların kayıt ve tescil işlemlerinde, Türkiye’de veya yabancı ülkede tescil kaydı olup olmadığına bakılmayacak.