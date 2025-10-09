Uyuşturucu test sonuçlarını parayla değiştirmişler

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Nevşehir Devlet Hastanesi’nin suç duyurusu üzerine başlatılan 5 aylık soruşturma kapsamında büyük bir rüşvet ve usulsüzlük ağı ortaya çıkardı.

20-30 bin lira rüşvet almışlar

Soruşturma kapsamında, hastanede hizmet alımı yöntemiyle görev yapan bazı bilişim uzmanlarının işlem başına 20 ila 30 bin lira rüşvet aldığı ve sistem üzerinden uyuşturucu, alkol ve sağlık raporu test sonuçlarını değiştirdikleri tespit edildi.

Nevşehir merkezli, Ürgüp, Gülşehir ve Kayseri’de 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20 kişi gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.