Uyuşturucu testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından açıklama: Havadan kaptı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasına ilişkin test sonuçlarının basına yansımasının ardından, Tilki’nin avukatından açıklama geldi.

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Aleyna Tilki’nin test sonucunun "pozitif" çıktığı yönündeki haberler üzerine, ünlü şarkıcının avukatı Adem Uğur Kızılder yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Aleyna Tilki’nin kan örneği testlerinde herhangi bir maddeye rastlanmadığı vurgulanırken, saç örneğinde tespit edildiği belirtilen unsurun kimyasal bir uyuşturucu madde olmadığı, dumanla ilişkili bir içerik olduğu ifade edildi.

"Soluma ve saça sinme şeklinde bulaşmış olabilir"

Avukat Kızılder, söz konusu bulgunun Tilki'nin yakın zamanda bu tür maddelerin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle kaynaklandığını ifade etti. Acvukat yaptığı açıklamada, "Saç örneğinde tespit edildiği belirtilen madde ise herhangi bir kimyasal madde olmayıp, dumanla ilişkili bir maddedir. Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle, kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz" dedi.

Uzmanlar ne diyor?

Sonuçların 'pozitif' açıklanmasının ardından suçlamaların odağındaki isimlerden yalanlamalar gelirken uzmanlardan da açıklama geldi. Adli Tıp Kurumu yetkililerini, "Uyuşturucu kullanmadan test pozitif çıkar mı?" sorusunu yanıtladı.

"Hata payı sıfıra yakın"

Uzman isim, "Saçta her bir santimetrelik kısmı bir ay kabul ediyoruz. Saç genelde ayda bir santimetre uzuyor. Yanılgı payı bize göre yok, sıfıra yakın" ifadelerini kullandı.