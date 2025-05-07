Uzaktan bakınca taş sandı, gerçeği fark edince şaştı kaldı! Tam bir kilogram çıktı

Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Basri Mahallesi’nde doğa yürüyüşü yapan Samet Konca, tarlada dev bir mantarla karşılaştı.

Tarlada dolaşırken bir anda dikkatini çeken büyük nesnenin mantar olduğunu fark ettiğini söyleyen Konca, "Önce uzaktan bir taş parçası sandım. Yaklaşınca bunun dev bir mantar olduğunu anladım. Elime aldığımda gerçekten ağırlığı dikkatimi çekti. Daha önce böyle büyük bir mantar hiç görmemiştim" şeklinde konuştu.

İHA'ya konuşan Konca, mantarın ağırlığının yaklaşık 1 kilogram olduğunu ifade etti.

Doğada nadiren rastlanan büyüklükteki mantar, mahallede kısa sürede merak konusu haline geldi.

Uzmanlardan mantar uyarısı

Mantar toplamanın yaygınlaştığı ilkbahar ve sonbaharda vatandaşlara uyarıda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ise, doğada rastlanan mantarların mutlaka uzman kişilerce tanımlanması gerektiğini vurguluyor.

Zehirli türlerin ayırt edilmesinin zor olduğunu belirten yetkililer, halk arasında zehiril olmadığı düşünülen pek çok türün ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ediyor.