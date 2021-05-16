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Uzaktan eğitim 1 Haziran'a kadar devam edecek

Milli Eğitim Bakanlığı, tam kapanma süreci sonrasına ilişkin açıklamasına göre, okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Milli Eğitim Bakanlığı, tam kapanma süreci sonrasındaki uygulamalara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilecek.

Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek.

1 Haziran'dan itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, durum değerlendirmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

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