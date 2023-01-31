Uzay teknolojileri uzman yardımcısı aranıyor

Yaklaşık 3 milyonu memur, 590 bini sözleşmeli personel, 1 milyon 231 bini işçi ve 180 bini diğer statülerde (yargı mensubu-öğretim elemanı-kamu bankaları) olmak üzere toplam 5 milyon civarında personel istihdam eden kamu, iş kapısı olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı, 50 milli eğitim uzman yardımcısı alımı için ilana çıktı. Şartları taşıyan adayların başvuruları, 6-10 Şubat 2023 arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 350 vergi müfettiş yardımcısı alacak. Adaylar giriş sınavına, 6-17 Şubat 2023 arasında Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesindeki sınav başvuru formunu doldurarak başvurabilecek. İçişleri Bakanlığı, 300 il planlama uzman yardımcısı alacak