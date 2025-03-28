Uzayan bayram tatili sonrası Pegasus'tan ek sefer açıklaması

Bayram tatili nedeniyle Pegasus Havayolları, 92'si iç hat, 65'i dış hat seferi olmak üzere toplam 157 ek sefer yapacağını duyurdu.

Pegasus, en çok ek seferi yolcu talepleri doğrultusunda iç hatlarda Antalya, İzmir, Çukurova, Ankara ve Bodrum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra dış hatlarda ise Paris, Londra, Roma, Prag ve Barselona için planladı.