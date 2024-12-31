Uzlaştırmacıların 2025 asgari ücret tarifesi belirlendi

Adalet Bakanlığının "2025 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırıcıya 874-1312 lira, uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 2 bin 631-3 bin 520 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 3 bin 520- 4 bin 394 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 4 bin 394-5 bin 276 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda ise 5 bin 276-6 bin 158 lira arasında ödeme yapılacak.

Uzlaştırmacıya, uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde ise 2-3 kişinin taraf olması durumunda 1312-1749 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 1749-2 bin 193 lira, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 2 bin 193-2 bin 631 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda ise 2 bin 631-3 bin 68 lira arasında ücret ödenecek.