Uzman erbaş temini başvuruları 30 Haziran'da sona erecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3 Haziran'da başlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 yılı (2024/2 Dönem) uzman erbaş temini başvurularının 30 Haziran'da sona ereceğini açıkladı.
Haber Merkezi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 yılı (2024/2 Dönem) uzman erbaş temini başvuruları 3 Haziran'da başladı, 30 Haziran'da sona erecek.
Başvuru işlemleri internet adresinden yapılacak.
(Uzman Onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu olmak, Uzman Çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu olmak koşulu bulunmaktadır.)