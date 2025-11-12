Uzman isim 'daha önce görmüştüm' diyerek uçak kazasını değerlendirdi: Pilotaj hatası düşük

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan’da düştü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, uçağın enkazına ulaşıldığı ve 20 askerin şehit olduğu bildirildi.

"Kesin sonuç için kaza kırım raporu beklenmeli"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski TSK mensubu Doç. Dr. Murat Aslan, kazaya ilişkin NTV'ye yaptığı değerlendirmede, kesin bir sonuca varmak için kaza kırım ekibinin raporunun beklenmesi gerektiğini vurguladı. Aslan, “Böyle bir enkazı yalnızca görerek değerlendirme yapmak mümkün değil. İncelemeleri teknisyenler, mühendisler ve pilotlardan oluşan kaza kırım ekibi yürütür. Bu tür raporlar 3-5 günde hazırlanmaz” dedi.

"Gürcü makamları hassas davranıyor”

Kaza alanının geniş bir bölgede yayıldığını belirten Aslan, Gürcü yetkililerin titizlikle çalıştığını ifade etti:

“Gürcü makamları bu konuda çok hassas davranıyor. Bölge güvenlik çemberine alınmış durumda. Türk personel de Gürcistan’ın izin verdiği ölçüde çalışmalara katılıyor. Ayrıca bölgeye gönderilen insansız hava aracı sayesinde parçaların tespiti ve görüntülenmesi sağlanıyor.”

“Bakım eksikliği veya pilotaj hatası ihtimali düşük”

Kazanın nedenine ilişkin değerlendirmede bulunan Aslan, uçakların periyodik olarak çok kapsamlı bakımlardan geçtiğini hatırlatarak, “Bu uçaklar belli saatlerde parçaları değiştirilen, perçinlerine kadar kontrol edilen araçlardır. Dolayısıyla bakım eksikliği olduğunu düşünmüyorum. Pilotaj hatası da düşük bir ihtimal çünkü kazadan önce uçağın kontrolden çıktığı anlaşılıyor” dedi.

Aslan, meteorolojik koşulların, yük yerleşiminin veya dış etkenlerin de kazalarda rol oynayabileceğine dikkat çekerek, “Pilot konuşmaları kayıt altına alındı. Gerçek neden, inceleme tamamlandıktan sonra ortaya çıkacaktır. Sabırla Hava Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasını beklemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Uçakta törene katılan personel olabilir”

Uçakta bulunan askeri personelin görevine ilişkin de konuşan Aslan, “Azerbaycan’da düzenlenen Zafer Günü törenine katılan teknik ve bakım personeli olabilir. Ancak bu kadar çok bakım personelinin aynı uçakta bulunması sırf o uçağa hizmet için değil, muhtemelen bölgedeki başka görevler için planlanmıştır” değerlendirmesinde bulundu.