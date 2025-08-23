Uzman isim uyardı! 'Ankara ve İstanbul 1 ay içinde su kısıtlamasına gidecek'

Tüm dünyada iklim krizinin yakıcı etkileri hissedilirken; buna bağlı olarak su kaynakları da hızla azalıyor.

Uzmanlar ise suyun bilinçli kullanılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuya dair önemli açıklamalarda bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, 1 ay içinde Ankara, İstanbul dahil birçok şehirde su kısıtlamasına gidilebileceğini ifade etti.

"Su seviyesi daha da düşebilir"

Türkiye'nin ciddi bir su kriziyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demir, su seviyesinin daha da düşebileceğini kaydetti:

"Türkiye’de günlük kişi başı ortalama 129 litre su tüketiyoruz. Dünyada 2 milyar insan ise günde sadece 2 litre su ile yaşıyor. UNESCO’nun bu yıl yayımladığı rakamlara göre dünyada her gün 6 bin çocuk su ve suya bağlı hastalıklardan ölüyor. Türkiye olarak su krizi ile karşı karşıyayız.

Türkiye’de 112 milyar metreküp suyumuz var. Nüfusumuz gayri resmi rakamlarla 100 milyonu aştı. Ege, Akdeniz ve Trakya bölgeleri su fakirliğine girdi. Suyumuzu doğru kullanamadığımız için su Türkiye’den kayıyor. Bu miktar 90 milyar küpe düşebilir. Bizi bekleyen ikinci risk ise sınır ötesi sular dediğimiz Dicle ve Fırat’tır. Bu da su savaşları konusudur. Şu anda Türkiye büyük bir felaketin içerisindedir. 6 aydır gelmekte olanı uyarıyorum. Susuzluğa hazır olun diyorum. Metropoller bağırmaya başladı. 1 ay sonra göreceksiniz, Ankara ve İstanbul dahil birçok şehir su kısıtlamasına gidecek."

"Su petroldan daha pahalı hale gelebilir"

Prof. Dr. Yusuf Demir, su krizi devam ederse su fiyatlarının artacağına işaret ederek, petrolden daha pahalı hale gelebileceğini vurguladı:

"İnşallah yağmur yağar. Verilerimize göre önümüzdeki 1,5 – 2 ay böyle gözüküyor. Şu anda 1 litre suyu 10 TL’ye alıyoruz. 10 litresi 200 TL, 1 tonu 20 bin TL’ye geliyor. 20 bin TL’ye içtiğimiz suya pahalı demiyoruz, 37 TL’lik belediye suyuna pahalı diyoruz. Bu su krizi böyle devam ederse 0,5 litrelik suyu 10 TL’ye içemeyeceğiz, 100 TL’ye bulursak şükredeceğiz. O yüzden su önümüzdeki günlerde petrolden daha pahalı hale gelebilir"