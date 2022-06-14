Uzman ve başöğretmenlik eğitimi programı başvuru sonuçları açıklandı

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi'nin başvuru sonuçları açıklandı. Yazılı sınav için 26 Eylül-3 Ekim'de başvuru yapılabilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde yapılacak. Sınav sonuçları, 12 Aralık'ta duyurulacak.

Öğretmenlerin almaya hak kazanacakları sertifikalar, 4 Ocak 2023'te düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dahil öğretmenlikte 10 yıl hizmeti bulunanlar müracaat edebilecek. Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olanlar başvurabilecek.

Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen ve uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il komisyonlarınca değerlendirilecek.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacaklarda aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görevli tüm branş ve alan öğretmenlerinin, her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları", "Yönetime Katılım Çalışmaları" ve "Araştırma Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç alan olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için üç çalışma alanının en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekecek.