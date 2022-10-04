Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı için başvuru süresi uzatıldı
Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı'na başvurular 6 Ekim'e kadar yapılabilecek.
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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri, gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar uzatıldı.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının MEBBİS'e yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar sürecek.