Uzmanından motosiklet kazası uyarısı! İlk yardımda en çok bunlara dikkat edilmeli diyerek saydı

Günümüzde ekonomik, hızlı ve pratik ulaşım sağlayan motosikletler yaygınlaşırken, artan kullanım kazaları ve beraberinde gelen ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Feridun Çilli, motosiklet kazalarının travmaların önemli bir nedeni olduğunu vurguladı.

En sık görülen yaralanmalar: Cilt yanıkları ve kırıklar

Prof. Dr. Çilli, “Motosiklet kazalarında en sık karşılaşılan travmaların başında sürtünmeye bağlı cilt yanıkları geliyor. Bu yaralar yavaş iyileşiyor, ağrılı oluyor ve kalıcı iz bırakabiliyor. Onu kol, bacak ve kaburga kırıkları takip ediyor. Genellikle cerrahi müdahale ve uzun süreli rehabilitasyon gerektiriyor” dedi.

Kırıkları ise kafa travmalarının izlediğini belirten Çilli, beyin kanaması ve ödem gibi ciddi durumların kalıcı sakatlıklara neden olabildiğini söyledi.

İç organlar, omurga ve sinirler risk altında

Karaciğer, akciğer, böbrek ve dalak gibi hayati organlardaki yaralanmaların hızlı tanı ve müdahale gerektirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Çilli, bazı vakalarda iç kanamaların fark edilemediği için ölümle sonuçlanabildiğini dile getirdi.

Ayrıca omurga yaralanmaları ve omurilik hasarlarının felç riski taşıdığını, nadiren de olsa uzuv kayıplarının yaşanabildiğini ekledi.

Yüz yaralanmaları ve ruhsal etkiler kalıcı olabilir

Yüz bölgesine alınan darbelerin hem estetik hem de fonksiyonel kayıplara yol açabildiğini belirten Çilli, “Motosiklet kazaları sadece bedensel değil, psikolojik olarak da büyük travmalar yaratabiliyor. Anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) sık görülüyor. Bu süreçte profesyonel destek almak çok önemli” dedi.

Doğru ilk yardım hayat kurtarıyor (Motosiklet kazasında ilk yardım nasıl yapılır)

Kazalardaki ilk müdahalenin hayati olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Feridun Çilli, şu önerilerde bulundu:

* Güvenlik sağlandıktan sonra derhal acil sağlık ve emniyet birimleri aranmalı.

* Solunum ve dolaşım desteği öncelikli olmalı. Bilinç, solunum ve nabız kontrol edilmeli.

* Yaralı sabit pozisyonda tutulmalı, özellikle omurga yaralanması şüphesi varsa hareket ettirilmemeli.

* Açık yaralar temizlenip pansuman yapılmalı, kanama varsa baskı uygulanmalı.

* Yaralı uzuvlar kalp seviyesinin üstüne kaldırılmalı.

* Sağlık ekipleri geldiğinde müdahale onlara devredilmeli.

Kask ve koruyucu ekipman hayati önem taşıyor

Prof. Dr. Çilli, kazaların önlenmesinde en büyük etkenin eğitim ve tedbir olduğunu vurguladı:

“Sürücü eğitimi, trafik kurallarına uyum, kask ve koruyucu ekipman kullanımı çok önemli. Tam donanımlı koruyucu giysiler, birçok hayati tehlikeyi önleyebilir.”