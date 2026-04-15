Uzmanlar gün vererek uyardı: İstanbul çöl tozu etkisine girecek

Meteoroloji uzmanları, İstanbul’un bugünden itibaren yaklaşık üç gün boyunca Sahra Çölü kaynaklı toz taşınımının etkisi altında kalacağını duyurdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Sahra Çölü ve zaman zaman Arap Yarımadası’ndan atmosfere karışan tozların, hava akımları sayesinde uzun mesafeler kat edebildiğini ifade etti.

Çöl tozları Türkiye'ye kadar taşındı

Bu durumun doğal bir meteorolojik süreç olduğunu vurgulayan Toros, özellikle ısınan çöl bölgelerinden yükselen tozların rüzgarlarla Türkiye ve Avrupa’ya kadar taşınabildiğini belirtti.

Yüksek basınç sistemleri ile güçlü rüzgar akımlarının etkisiyle taşınan bu tozların atmosferin farklı katmanlarında bulunabildiğini aktaran Toros, "Bazı günlerde yer seviyesinde daha az hissedilir. Özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde gökyüzünde sarı, turuncu ve kızıl tonların hakim olması bu etkinin göstergesidir." dedi.

Toros, Sahra üzerinden Türkiye’ye ulaşan tozların İstanbul’da bugünden itibaren etkili olacağını belirterek, "İstanbul bugünden itibaren 3 gün boyunca çöl tozunun etkisi altına girecek. Cuma günü etkisini yitirmeye başlayacak ve Marmara Bölgesi'nden Türkiye'nin diğer şehirlerine gidecek. Bu süreçte çöl tozu araçların üzerinde ve yüzeylerde görülebilir." diye konuştu.

Sağlık açısından dikkat edilmesi gerekiyor

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir ise Sahra kaynaklı toz taşınımının cuma gününden sonra Marmara’dan uzaklaşarak Türkiye geneline yayılacağını söyledi.

Havadaki partikül miktarının artmasının özellikle solunum yolu rahatsızlıkları açısından risk oluşturduğunu belirten Özdemir, "Çöl tozunun etkili olduğu günlerde astım ve KOAH hastaları başta olmak üzere yaşlılar ve çocukların dikkatli olması gerekiyor. Çöl tozları migren, göz enfeksiyonları ve alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Bu dönemde mümkün olduğunca açık havada uzun süre kalınmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Özdemir, çöl tozlarının yalnızca olumsuz etkiler oluşturmadığını, aynı zamanda doğa açısından faydalar da sağladığını belirterek, Sahra’dan gelen tozların fosfor ve demir bakımından zengin olduğunu, bu minerallerin özellikle bahar aylarında bitkiler için doğal gübre görevi gördüğünü dile getirdi.

Yağış yok, toz havada kalacak

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı’nda görev yapan meteoroloji mühendisi Adil Tek de Sahra’dan taşınan tozların özellikle İç Anadolu, Ege’nin iç kesimleri ve Akdeniz Bölgesi’nde daha yoğun hissedileceğini söyledi.

Yağış beklentisinin olmaması nedeniyle ıslak çökelti oluşmayacağını belirten Tek, tozun daha çok havada asılı şekilde etkisini sürdüreceğini ifade ederek, çöl tozunun etkili olduğu günlerde açık havada uzun süre kalınmaması, maske kullanılması ve hava kalitesi verilerinin düzenli takip edilmesi gerektiğini vurguladı.