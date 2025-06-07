Uzmanlar uyarıyor: Kurban sakatatlarını sokak köpeklerine vermeyin

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların sakatatlarıyla ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

Arıkan, özellikle kist hidatik taşıyan sakatatların sokak köpeklerine verilmesinin hastalığın yayılmasına neden olduğunu belirterek “Kist hidatik hastalığı, etçil hayvanların bağırsaklarında yaşayan bir parazitten kaynaklanır. Bu parazit, özellikle köpeklerin dışkısıyla çevreye yayılarak insanlara bulaşabilir. Zoonotik bir hastalık olan kist hidatik, hayvanlardan insanlara geçer ve karaciğer, akciğer, beyin gibi organlara yerleşerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

Kistli sakatatlar derin çukurlara gömülmeli

Doç. Dr. Arıkan, kistli sakatatların gelişi güzel çevreye atılmasının ya da hayvanlara verilmesinin tehlikeli olduğunu vurguladı:

“Kurban kesimi sırasında fark edilmeden toplanan kistli sakatatların sokak köpeklerine verilmesi, bu hayvanların yeniden enfekte olmasına yol açar. Bu da hastalığın döngüsünü devam ettirir. Eğer bu sakatatlar derin bir çukura gömülürse, enfeksiyonun yayılması önlenebilir. Böylece zamanla bu hastalığı ülkemizden silmek mümkün olabilir.”

Çocuklar için büyük risk

Arıkan, kist hidatik hastalığının özellikle çocuklar için körlük, kalp ve karaciğer yetmezliği gibi ciddi riskler taşıdığını hatırlatarak, bayram döneminde kontrolsüz kesimlerden kaçınılması ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.

Köpekler yılda 4 kez ilaçlanmalı

Hastalığın yayılmasını önlemek için köpeklerin yılda dört kez antiparazitik ilaçlarla tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çeken Arıkan, şu önerilerde bulundu:

* Köpeklere kistli ya da çiğ sakatat verilmemeli

* Sakatatlar çevreye atılmamalı, derin bir şekilde gömülmeli

* Köpek dışkıları poşetle toplanarak çöpe atılmalı

* Çocuklar köpeklerle temas sonrası ellerini sabunla iyice yıkamalı

Bilinçli hareketle hastalık engellenebilir

Kurban Bayramı sürecinde alınacak basit önlemlerle kist hidatik gibi ölümcül zoonotik hastalıkların yayılmasının önüne geçilebileceğini belirten Arıkan, toplumun bilinçlenmesinin hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.