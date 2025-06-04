Uzmanlardan sağlıklı et tüketimi uyarısı: 24 saat bekletin

Kurban Bayramı öncesinde uzmanlar sağlıklı et tüketimi konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Bağcılar Belediyesi'nde görevli diyetisyen Kübra Kaynar, kesilen etlerin hemen tüketilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Kaynar, "Etin 24 saat bekletilmesi sağlık açısından çok önemli. Böylece daha sağlıklı, lezzetli ve yumuşak et yemiş oluruz." ifadelerini kullandı.

"Et kesildikten sonra hemen yenmemeli"

Kesimin ardından belirli bir süre geçmesi gerektiğinin altını çizen Kaynar, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Etler kesildikten sonra hemen yenmemeli. Ölüm katılığı diye bir durum oluşuyor. Etin sindirimi daha zor oluyor. Etin 24 saat bekletilmesi sağlık açısından çok önemli. Böylece daha sağlıklı, lezzetli ve yumuşak et yemiş oluruz. Yemeklerde sadece et ağırlıklı da gitmememiz gerekiyor. Özelikle diyabet, tansiyon, böbrek rahatsızlığı ve gut hastalığı grubunda olanların dikkatli olması lazım."

Tatlı konusuna da dikkat çeken Kaynar, "Her gittiğimiz evde bize tatlı ikram ediliyor. Misafirliklere tok gitsek daha iyi olur. Çünkü tatlıyı fazla kaçırabiliyoruz. Şerbetli tatlılardan uzak durmamız ve sütlü tatlıları tercih etmemiz gerekiyor" dedi.

"Egzersize zaman ayırmalıyız"

Kalori alımı arttığı için fiziksel aktiviteye önem verilmesi gerektiğini belirten Kaynar, şunları söyledi:

"Bayramda tatildeyiz. İşe de gitmiyoruz. Tüm günü evde geçirmemeliyiz. Egzersizlere zaman ayırmalıyız. Çok kilo almadan süreci tamamlamamız açısından egzersizlere zaman ayırmalıyız. Bu açıdan yürüyüş önemli. Egzersizi ihmal etmeyelim."