Uzmanlardan Silivri depremi sonrası müteahhit arayanlara kritik uyarı: Panikle değil, bilinçle hareket edin

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da oturan birçok kişi, yaşadıkları binaların depreme dayanıklılığından endişe duyarak kentsel dönüşüm süreci için harekete geçti. Ancak uzmanlar, bu süreçte aceleyle ve paniğe kapılarak yapılan müteahhit seçiminin ciddi mağduriyetlere yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Kentsel dönüşüm uzmanı ve ORKENT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nihat Şen, her büyük deprem sonrası benzer bir durumun yaşandığını belirterek, vatandaşların hızlı şekilde laboratuvarlara ya da müteahhit firmalara başvurduğunu söyledi. Bu süreçte bazı fırsatçı ve art niyetli kişilerin ortaya çıktığını belirten Şen, aracı firmaların krizleri suistimal ederek kişisel kazanç sağladığını, hatta bazılarının ortadan kaybolduğunu ifade etti.

Şen, “Mülkiyet sahiplerinin uzman kişilerle çalışması, süreçleri onların gözetiminde yürütmesi çok önemli. Panik içindeyken insanlar her söylenene inanabiliyor, yeterli kriterleri sorgulamadan yola çıkıyor. Bu da sonrasında büyük mağduriyetlere yol açıyor,” dedi. Vatandaşlara haklarını bilerek sürece dahil olmaları ve yasal prosedürleri bilen danışmanlarla hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

“Yarısı Bizden” kampanyası üzerinden bazı firmaların ek bedel ya da ön avans talep ettiğini belirten Şen, bu tür uygulamaların da mağduriyet yarattığını ifade etti. Ayrıca, yeni müteahhitlik yasasıyla birlikte her firmanın her inşaatı yapamayacağını hatırlatarak, yasal yeterliliklerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik ise her deprem sonrasında müteahhitlik firmalarına olan ilginin arttığını ve bu durumun doğal olduğunu söyledi. Şişik, vatandaşların bölgelerinde işini iyi yapan, saygın firmalarla çalışması gerektiğini vurguladı.

Şişik, “Belediyelere teminat verme gibi önlemler alındı ancak mağduriyet tamamen ortadan kalkmış değil. Hem müteahhit arayışında hem de bina tespiti süreçlerinde bir yığılma bekleniyor” dedi.

Riskli yapı tespiti ve performans analizlerinin önemine de değinen Şişik, özellikle performans analizlerinin binaların güçlendirilip güçlendirilemeyeceği konusunda yol gösterici olduğunu belirtti.

Şişik, kentsel dönüşümün sadece bireysel çabalarla değil, devlet kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle, kapsamlı bir master plan çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.