Uzmanlardan uyarı! Tuvalette telefonla geçirilen süre uzadıkça risk artıyor...

ABD'nin San Diego kentinde düzenlenen Sindirim Hastalıkları Haftası (Digestive Diseases Week - DDW) kapsamında sunulan bir araştırmaya göre, tuvalette akıllı telefonla vakit geçiren bireylerde hemoroid (basur) gelişme riski yüzde 46 oranında artıyor.

Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nden Dr. Trisha Satya Pasricha tarafından paylaşılan çalışmada, kolonoskopi uygulanan 125 yetişkinin verileri değerlendirildi. Buna göre, haftada en az bir kez tuvalette telefon kullandığını belirten katılımcıların yüzde 40'ından fazlasında hemoroid tespit edildi. Araştırmaya katılanların yüzde 93'ü tuvalette telefon kullandığını ifade etti.

En sık haber okundu, sosyal medya takip edildi

Katılımcıların yaklaşık yarısı tuvalette en çok haber okuduğunu belirtirken, yüzde 44'ü sosyal medyada gezindiğini, yüzde 30'u ise mesajlaştığını ya da e-postalarını kontrol ettiğini dile getirdi. Bazı katılımcılar, tuvalette geçirilen sürenin telefon nedeniyle uzadığını düşündüklerini de ifade etti.

Araştırmada, yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite düzeyi ve lif tüketiminin hemoroid riski üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna da ulaşıldı.

Hemoroid için uyarı süresi 10 dakikayı geçmemeli

Uzmanlar, uzun süre tuvalette oturmanın, aşırı ıkınmanın ve sık dışkılama ihtiyacının hemoroid oluşumuna zemin hazırladığını belirtiyor. Farklı klinik rehberlerde tuvalette geçirilen sürenin ya 10 dakikayı ya da 3 dakikayı aşmaması gerektiği ifade ediliyor.

ABD'de her yıl 4 milyon kişi tıbbi destek alıyor

Öte yandan çalışmada, ABD'de her yıl yaklaşık 4 milyon kişinin hemoroid nedeniyle tıbbi destek aldığı bilgisi paylaşıldı. Ancak bu konuda ulusal düzeyde yapılmış en son anketin 1989 yılına ait olduğu hatırlatıldı.

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların dikkat çekici olduğunu belirtse de, tuvalette telefon kullanımının hemoroid üzerindeki etkisini daha net şekilde ortaya koymak için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.