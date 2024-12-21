Vahap Seçer, kardeşini son yolculuğuna uğurladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yaşamını yitiren kardeşi Uğurcan Seçer, Tarsus Güney Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eşi Meral Seçer ile birlikte cenazeye katılan Başkan Seçer’i acı gününde, Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, Gazeteci İsmail Küçükkaya, mevcut ve geçmiş dönem milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının yöneticileri, iş ve siyaset dünyasının temsilcileri, çalışma arkadaşları, aile üyeleri ve Mersinliler yalnız bırakmadı.

Merhum Uğurcan Seçer’in cenazesi, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.

Tarsus Güney Mezarlığı’nın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'na geçen Başkan Seçer, burada taziyeleri kabul etti.