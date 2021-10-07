Vaka sayısı 30 bin sınırında

Sağlık Bakanlığı 7 Ekim tarihli COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saat içinde vaka sayısı 30 bin 19'a çıktı. Ölüm sayısı ise düne göre azalarak 217'ye düştü.

217 SAYISINI ANLAMAK? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım. pic.twitter.com/qhMnUZgmfD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 7, 2021



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