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Vaka sayısı 30 bin sınırında

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içinde 30 bin 19 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 217 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanlığı 7 Ekim tarihli COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saat içinde vaka sayısı 30 bin 19'a çıktı. Ölüm sayısı ise düne göre azalarak 217'ye düştü.


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