Vaka sayısı 30 bin sınırını geçti

Sağlık Bakanlığı 6 Ekim tarihli COVID-19 tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saat içinde vaka sayısı uzun süreden sonra 30 bini aşarak 30 bin 438'e çıktı. Ölüm sayısı ise 236 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün dışarıda toplumsal hareketlilik nedeniyle çok fazla yayıldığını belirterek, bir kez daha vatandaşları tedbirlere uyması konusunda uyardı.

Bakan Koca, "VAKA SAYILARI NEDEN DÜŞMÜYOR? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız." ifadelirini kullandı.



